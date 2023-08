Companhia aérea suspenderá voo direto para Salvador; saiba detalhes

A Azul Linhas Aéreas confirmou a suspensão do voo Vitória da Conquista - Salvador, de identificação AD 4163. De acordo com a empresa, a decisão faz parte do processo de "adequação" das operações no trajeto.

Os voos acontecem seis vezes por semana no Aeroporto Glauber Rocha. “As mudanças foram feitas de forma planejada e que os clientes receberão toda a assistência necessária da equipe local da empresa, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”, diz a Azul Linhas Aéreas, em nota.

Com a decisão, as pessoas que forem viajar para a capital baiana terão que fazer uma conexão na cidade de Belo Horizonte (MG). Caso não ocorram alterações no cenário projetado pela companhia aérea, a suspensão está prevista para o dia 29 de outubro de 2023.