Comunidade portuária promove a tradicional festa de São Nicodemus na próxima segunda

Evento ocorre na próxima segunda - Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira (25), a comunidade portuária se reunirá para celebrar a tradicional festa de São Nicodemus, um evento carregado de fé, cultura e união. Com uma programação diversificada, a celebração que acontece no Porto de Salvador, promete emocionar os participantes e resgatar as raízes de uma história que atravessa gerações.

As atividades começam logo cedo, às 5h, com a alvorada de fogos de artifício no Cais de Carvão, marcando o início das festividades. Em seguida, às 9h, haverá a concentração dos fiéis na Estação de Passageiros/Contermas. De lá, às 10h, terá início a tradicional procissão, que contará com a participação especial da banda de música do Corpo de Bombeiros, conduzindo os devotos até a Capela de São Nicodemus.

Às 11h, será realizada uma missa solene na capela, um momento de comunhão que reforça a devoção ao santo padroeiro. Após a celebração religiosa, às 12h, a confraternização tomará conta do estacionamento próximo à capela, onde será servido o tradicional caruru, símbolo de acolhimento e partilha entre os participantes.