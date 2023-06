Concurso da PM-BA: Governo divulga lista de autodeclarados negros

A Secretaria da Administração (Saeb) torna pública a lista provisória dos candidatos autodeclarados negros que foram reconhecidos pela Comissão de Heteroidentificação do concurso para soldado da Polícia Militar e dos Bombeiros (Edital SAEB/05/2022). A relação dos candidatos reconhecidos pela comissão consta na Portaria número 184, publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 7.

O prazo para recurso deverá ser em até dois dias úteis após a publicação deste Edital. Os recursos deverão ser feitos exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). Relação dos candidatos reconhecidos também está disponível no Portal RH Bahia (rhbahia.ba.gov.br) e no site da organizadora do certame (www.concursosfcc.com.br).

As avaliações de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros foram realizadas em Salvador, no período de 20 a 26 de maio, no Fiesta Bahia Hotel, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Itaigara, conforme Edital de Convocação, publicado no DOE.

Vagas

O concurso oferta duas mil vagas para soldado da Polícia Militar e outras 500 para soldado do Corpo de Bombeiros. O Edital de abertura do Concurso 05/2022 foi lançado em setembro de 2022. Mais de 93 mil candidatos fizeram inscrição no certame para concorrer às vagas. As provas objetiva e discursiva do Concurso foram realizadas em 22 de janeiro deste ano.

Os selecionados da PM serão lotados em Salvador e Região Metropolitana, além de outros oito municípios do interior (Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras). Já as vagas para o Corpo de Bombeiros estão disponíveis na capital, RMS e em nove cidades: Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Bom Jesus da Lapa.