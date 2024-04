Condenado por abusar de duas crianças é preso em Lauro de Freitas | A TARDE

A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (17), mandado de prisão contra um homem suspeito de abusar de duas crianças de nove e dez anos. Ele foi preso no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, mas as investigações apontam que o crime teria ocorrido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Portanto, investigadores do Dercca trabalharam em conjunto a 15ª Delegacia de Porto Alegre. O homem foi condenado a 17 anos de reclusão por estupro de vulnerável. Ele foi preso no bairro de Vilas do Atlântico.

Com o cumprimento da ordem judicial, ele passou pelo exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para Porto Alegre.