Conselheiro da OAB protocola projeto para beneficiar idosos no exame | A TARDE

O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Luiz Coutinho, recebeu o desembargador José Aras, para entregar um pedido de alteração no edital do Exame da OAB com o objetivo de atender a demanda da advocacia idosa. A proposta é ampliar em uma hora o tempo de prova e também disponibilizar um espaço exclusivo para aplicação do exame a esse público.

"Entendo que essa é uma forma de fazer justiça às pessoas que, pelas questões naturais do tempo, possuem necessidades mais específicas. Uma maneira também de garantir dignidade ao público dessa faixa etária no mês em que se celebra o Dia Internacional do Idoso, marcado na data de 1º de outubro", disse Coutinho.



"É preciso olhar com atenção e sensibilidade para as diferentes realidades da advocacia. Em reunião nesta sexta-feira no Centro de Estudos Jurídico Aras (CEJAS), com o desembargador José Aras, iniciamos a elaboração de um pleito para alteração no edital do Exame de Ordem que busca atender a demanda da advocacia idosa", pontuou.

Assista: