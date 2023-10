Conselho vai apurar professor que deixou criança se afogar em piscina | A TARDE

O Conselho Regional de Educação Física da Bahia (CREF-BA) se manifestou após a demissão do professor que deixou uma criança de apenas dois anos submersa por alguns segundos durante uma aula, no bairro do Corredor da Vitória, em Salvador.

Por meio de nota, o órgão afirmou que ainda vai apurar todas as informações do caso, mas que leva a segurança e o bem-estar das crianças muito a sério. A ideia é garantir que todas as práticas relacionadas à educação física e à natação infantil sejam realizadas de forma segura e responsável pelos profissionais.

A situação foi flagrada e denunciada pelo médico e blogueiro, Oduvaldo Filho, que divulgou em suas redes sociais. A criança 'afogada' na piscina era seu filho.

"O Conselho está iniciando imediatamente uma apuração rigorosa sobre o incidente, a fim de determinar a conduta do profissional envolvido", escreveu o conselho no comunicado.

Por fim, o CREF ressalta que todos os profissionais que atuam na área da educação física devem estar devidamente habilitados e seguir os princípios éticos e as diretrizes de segurança estabelecidas pela regulamentação vigente.

"Qualquer desvio dessas normas será tratado com a máxima seriedade e responsabilidade", completou o órgão, que se colocou à disposição para prestar esclarecimentos adicionais à medida que o caso se desenvolve.