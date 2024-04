Contêiner se solta de carreta na BR-324; assista | A TARDE

Um contêiner se soltou de uma carreta que trafegava na BR-324, no entorno do anel viário da cidade de Feira de Santana, interior do Estado, na tarde deste sábado, 23.

Nas imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE, é possível ver que o veículo e a carga ocuparam uma faixa da via, ocasionando lentidão no trânsito da rodovia.

Assista: