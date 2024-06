Corpo amarrado e com sinais de tortura é achado em Lauro de Freitas | A TARDE

Um corpo sem identificação foi encontrado na manhã desta terça-feira, 28, na localidade do bairro do Jambeiro, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares, obtidas pelo Portal A TARDE, apontam que o corpo seria de um indivíduo do sexo masculino. Ele foi encontrado com pés e mãos amarrados, além de sinais de tortura e disparos de arma de fogo.

Até o momento, ainda não há mais detalhes quanto a autoria ou a motivação para o ato criminoso.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil a fim de obter maiores informações acerca do crime. No entanto, até o fechamento desta matéria, ainda não havia obtido retorno.

