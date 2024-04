Corpo com sinais de tortura é encontrado em saco plástico na RMS | A TARDE

Um corpo com sinais de tortura foi encontrado na manhã desta terça-feira, 2, na região do Centro Industrial de Aratu (CIA), no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que a pessoa seria do sexo masculino. Ainda não foi possível identificar o nome da vítima. O corpo foi encontrado por populares amarrado e dentro de uma sacola plástica.

Policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. Também não há informações sobre a motivação para o crime.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Civil a fim de obter maiores informações sobre o ocorrido, mas, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não havia obtido retorno.