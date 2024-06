Corpo de idoso é encontrado boiando com sinais de espancamento | A TARDE

O corpo de um idoso foi encontrado boiando com sinais de espancamento nesta segunda-feira, 3, em uma praia do litoral norte de Ilhéus, no sul da Bahia.

De acordo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a vítima foi identificada como Carlos Couto Moreira, de 73 anos. Ele era morador em situação de rua.

O DPT foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna, onde deve passar por necropsia.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

Publicações relacionadas