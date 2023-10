Corpo de médico baiano assassinado no Rio é sepultado em Ipiáu | A TARDE

Comércio fechado e população em luto. Um grande número de pessoas compareceu ao sepultamento do médico Perseu Ribeiro Almeida, em Ipiaú, no Sul da Bahia, na manhã deste sábado , 7.

Perseu foi um dos três mortos em um ataque no Rio de Janeiro. Ele foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade sob forte comoção de amigos, familiares e demais conterrâneos. Uma bandeira do Esporte Clube Bahia, time do médico, foi colocada sobre o caixão.

Perseu era conhecido em Ipiaú pelo trabalho social, inclusive pelo atendimento prestado a pacientes que não podiam pagar pelo serviço médico.

Além de Perseu, morreram no ataque Diego Ralf Bomfim, 35, e Marcos de Andrade Corsato, 62. Um quarto médico ficou ferido. Todos estavam na capital fluminense para participar de um congresso de medicina.

O grupo estava em um quiosque quando foi surpreendido por homens armados, que já chegaram atirando. Segundo a linha de investigação da polícia, os criminosos teriam confundido Perseu com um miliciano.