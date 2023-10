Corpo de médico baiano vítima de ataque será velado em Ipiaú | A TARDE

O corpo de Perseu Ribeiro, médico baiano de 33 anos, vítima de um ataque em um quiosque no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 5, chega a sua cidade natal na tarde desta sexta-feira, 6. De acordo com familiares, o corpo do ortopedista tem previsão de sair de Jacarepaguá, às 11h30, com chegada em Ipiaú, às 15h30.

Das 16h às 19h, o velório será fechado para familiares e amigos e, após este horário, será aberto para o público. O enterro está confirmado para acontecer neste sábado, 7, e o corpo deve ir para o cemitério em um carro do Corpo de Bombeiros.

Outros três médicos ortopedistas foram baleados em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além de Perseu, dois morreram e um está internado.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou os corpos de traficantes suspeitos de executar os médicos, na quinta-feira. Os corpos estavam dentro de dois carros, na zona Oeste da capital carioca.

A principal linha de investigação da polícia é de que os quatro médicos foram baleados por engano. O médico Perseu Ribeiro teria sido confundido com Taillon, miliciano da região de Jacarépaguá.