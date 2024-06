Corpo de mulher é encontrado amarrado e carbonizado após sequestro | A TARDE

O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado e amarrado, na Via Periférica I do CIA, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, no domingo, 26. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Suelen dos Santos Ferreira, de 28 anos. Ela estava desaparecida desde sábado, 25.

Segundo familiares, Suelen teria sido sequestrada por homens encapuzados e colocada dentro de um carro preto, em uma localidade conhecida como Calombão.

Policiais da 22ª CIPM foram acionados para averiguar a ocorrência. Uma guarnição PM esteve no local e acionou o DPT para realizar a perícia e remover o corpo.

A 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho investiga o caso. As guias para remoção e perícia foram expedidas e o homicídio será investigado.

Publicações relacionadas