De olho no mundial, Salvador recebe competição de robótica

Com o intuito de mostrar inovações tecnológicas desenvolvidas nas áreas de robótica e inteligência artificial, o Robótica 2023 será gratuito e acontecerá no Centro de Convenções de Salvador entre os dias 7 e 12 de outubro, a partir das 13h. O lançamento do evento contou com a presença de estudantes, realizadores e jornalistas na reitoria da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Cabula, no final da manhã desta quinta-feira, 14.

O evento nacional, que é o maior da América Latina no segmento, está em sua 21ª edição, acontece todos os anos, é sempre promovido pela RoboCup Brasil e será sediado pela terceira vez na capital baiana. As outras duas vezes foram em 2004 e em 2008.

Com disputas em inúmeras modalidades, muitas delas ligadas ao futebol de robôs, o evento este ano é organizado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e tem parcerias da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado da Bahia (Secti/BA) e da Prefeitura de Salvador, que forneceu o Centro de Convenções para a realização do evento.

Embora a equipe da UNEB, a Bahia RT, venha forte para a disputa, o chefe da Secti, André Joazeiro, enxerga que todos os competidores são vitoriosos só de poderem expor suas habilidades.

"Essa competição é mais uma brincadeira do que uma competição, na verdade. É uma vitrine para mostrar o trabalho. Todos eles estão ali para se divertir, mostrar o seu trabalho, mas quando você ganha um troféu, tem um gostinho a mais", afirmou o secretário estadual.

A Bahia vai para o Robótica 2023 com três equipes: além do RT Bahia, estarão presentes o 2 de Julho RT, do campus de Catu do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), e o UFRBots, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). "Tivemos um clássico dos robôs com a UFBA [Universidade Federal da Bahia], mas eles se desfizeram do time deles", conta o professor da UNEB, treinador do Bahia RT e coordenador do Robótica 2023, Marco Simões.

"Temos uma rivalidade com o ITA [Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de São José dos Campos, no estado de São Paulo]. Fomos campeões por nove vezes seguidas [na modalidade Simulação 3D, em que uma partida de futebol é disputada por times de onze robôs humanoides em sistema de computador e é transmitida em uma tela] em edições do Robótica. Eles [equipe do ITA se chama ITAndroids] ganharam no ano passado e em 2023, então queremos a revanche", conta Simões.

Entre as outras equipes que disputarão competições no Robótica 2023, estão a RobôCIn, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Warthog Robotics, da Universidade de São Paulo (USP); RoboFEI, da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI, de São Bernardo do Campo); e Capivara, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

"A UNEB tem a única equipe de Salvador que disputou durante todos esses anos os campeonatos de robótica, tanto nacionais quanto os internacionais. Então, agora nós vamos ter o evento que é o maior da América Latina e já está aprovada a realização do Mundial aqui em Salvador também em 2025", afirmou a reitora da UNEB, Adriana Marmori.

Mundial de 2025

Ainda que o Robótica 2023 tenha uma grande dimensão, com a expectativa de receber mais de dez mil pessoas, entre elas dois mil pesquisadores e estudantes, o mundial de robótica que Salvador receberá em 2025 será cinco vezes maior, afirma Marco Simões. "Precisaremos também do apoio nacional e internacional para darmos conta", disse o coordenador da Robótica 2023. O mundial é anual, sua primeira edição foi em 1997 e ele não acontecia no Brasil desde 2014, quando João Pessoa sediou.

Medo da Inteligência Artificial

Embora filmes e séries como Matrix e Black Mirror retratem um futuro em que a inteligência artificial saiu do controle, a organização do Robótica 2023 espera que o público presente desmistifique a tecnologia.

"É importante que as pessoas vejam de perto que nada de mal vai acontecer com elas. Lá, elas vão tirar dúvidas e assim vão perceber que não há porque ter medo da Inteligência Artificial no estágio atual", afirma Marco Simões.

Para o coordenador do Robótica 2023 e professor da UNEB, o avanço da Inteligência Artificial fará com que alguns trabalhos profissionais sejam descartados e outros sejam criados, o que fará com que a humanidade se beneficie da tecnologia. "O ser humano vai deixar de fazer coisas chatas e vai se concentrar na parte criativa", conta.

Modalidades de competição

Entre as competições do evento, cinco delas envolvem futebol. "O sonho para quem é da área é, até 2050, criarmos uma equipe de robôs na forma humana para disputar uma partida contra a equipe campeã de humanos", comenta Simões sobre a modalidade de futebol de robôs humanoides, ou seja, robôs que têm a forma humana.

Na modalidade VSS [Very Small Size Soccer], os robôs são caixas com rodas que se movimentam sem receber comandos de humanos, já que o mérito está em programar a Inteligência Artificial.

"Com a bola rolando, só resta assistir ou fazer anotações para corrigir algo para o jogo seguinte", comenta Simões.

Três competições irão compor o Robótica 2023: a Mostra Nacional de Robótica, a Competição Brasileira de Robótica e a Olimpíada Brasileira de Robótica, além de congressos e workshops para estudantes e profissionais da área. Mais de 500 instituições do Brasil e do exterior participarão presencialmente ou de forma remota.

O Robótica 2023 também contará com subeventos e congressos científicos.