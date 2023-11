Deputado defende assistência espiritual e religiosa para pacientes | A TARDE

Um projeto de lei que prevê assistência espiritual e religiosa aos pacientes internados nas unidades de saúde na rede pública e privada no estado foi encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na quarta-feira, 29.

Na proposta, apresentada pelo deputado Alex da Piatã (PSD), indica que as assistências serão prestadas por solicitação do paciente, seus familiares ou acompanhantes, podendo ser atendida a qualquer hora, desde que não traga prejuízo ao repouso dos demais pacientes e ao trabalho dos profissionais de saúde.

“Para muitas pessoas, o exercício da fé é um instrumento de cura e, por esse motivo, deve-se garantir a prestação de assistência espiritual e religiosa aos pacientes internados em estabelecimentos de saúde pública e privada, por meio de ministro de culto ou outra pessoa idônea que tenha sido indicada por tal propósito por organização ou entidade religiosa”, justificou.

De acordo com Alex, a assistência deve ser vista como aliada no tratamento da saúde mental do paciente internado, pois possibilita um instante de prazer e alegria, visto que, o momento da enfermidade é um período de fragilidade e solidão, onde a pessoa passa pela dolorosa experiência da sua incapacidade, dos seus limites e também do medo da finitude da vida.