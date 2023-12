Desembargador federal será agraciado com o Título de Cidadão Baiano | A TARDE

O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) Ney de Barros Bello Filho será agraciado, na próxima quinta-feira, 7, com o Título de Cidadão Baiano. A cerimônia ocorre no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador.

A proposta de condecoração foi apresentada pelo deputado estadual Angelo Coronel Filho, do Partido Social Democrático (PSD), na sessão Legislativa do dia 21 de agosto deste ano. De acordo com o parlamentar, o magistrado conquistou uma sólida carreira jurídica, “trilhando um percurso marcado por excelência acadêmica, dedicação à docência e atuação destacada no Judiciário”.

Ney Bello é natural de São Luís, no Maranhão. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1990), mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (2000) e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006), com pesquisa elaborada na Universidade de Coimbra, Portugal e na Universitá Degli Studi di Lecce, Itália. Pós-doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2010).



No Judiciário, Ney Bello assumiu o cargo de juiz federal substituto da Seção Judiciária do Maranhão (SJMA) em novembro de 1995 e atuou como juiz da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais (TR/JEFs) do mesmo estado. Também exerceu o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA) entre 1996 e 1998.

O magistrado atuou, ainda, como promotor de Justiça do Ministério Público Estadual do Maranhão, procurador da República do Ministério Público Federal, e foi professor adjunto na Universidade Federal do Maranhão. Ele está como desembargador do TRF1 desde 2013.