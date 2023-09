Desembargadora é recebida por autoridades no desfile de 7 de Setembro

A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), Gardênia Pereira Duarte, marcou presença na manhã desta quinta-feira, no desfile de 7 de setembro, realizado em Salvador no bairro do Campo Grande.

A magistrada representou oficialmente o Poder Judiciário do Estado, na qualidade de presidente em exercício. Ela foi recebida pelo Almirante Cambra, comandante do 2° Distrito Naval; General Guedon, comandante da 6ª Região Militar; Coronel Guimarães, Comandante da Base Área de Salvador; e Nelson José de Carvalho, diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

Sob a responsabilidade da Marinha do Brasil, o desfile contou com a participação de cerca de 4 mil militares e de 2,8 mil civis. Viaturas das instituições também participam do evento.