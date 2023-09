Desfile do 7 de Setembro marca os 201 anos de Independência do Brasil

Nesta quinta-feira, 7, são aguardadas milhares de pessoas na Avenida Sete de Setembro palco que tradicionalmente recebe o Desfile Cívico-Militar do 7 de Setembro, que esse ano marca as comemorações aos 201 anos de Independência do Brasil.

A Marinha do Brasil é a responsável pela coordenação geral do desfile, que contará com a participação de cerca de 4 mil militares e de 2.800 civis, além de viaturas das instituições que participarão do evento.

A programação oficial está prevista para começas a partir das 7h20, onde serão prestadas as honras militares de recepção às autoridades civis e militares, entre elas o governador Jerônimo Rodrigues, às 8h40, que presidirá o desfile, além do prefeito de Salvador, Bruno Reis.

O Comandante do 2º Distrito Naval, Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra, e o Comandante da 6ª Região Militar, General de Divisão Marcelos Arantes Guedon, percorrerão em revista à Tropa e, às 8h45, está previsto o hasteamento das Bandeiras do Brasil, do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador.