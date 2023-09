Destination Wedding: confira dicas para casar na Bahia

O extenso litoral, a variedade de resorts e o potencial turístico da Bahia tem atraído noivos de diversas regiões do país para a realização do casamento no estado. O estilo, chamado de "Destination Wedding", ou casamento no destino em português, possibilita uma experiência singular aos casais e convidados, além da movimentação na economia local.

Em busca do sonho de dizer "sim" sob o sol vibrante e com a vista do mar, a esteticista e lash designer, Denise Gomes, de 31 anos, e o médico Ruy Zandonadi, de 29, saíram de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para celebrar e oficializar a união em fevereiro deste ano, em Imbassaí, distrito da cidade de Mata de São João, no Litoral Norte baiano.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Denise conta que o desejo pela cerimônia na Bahia surgiu após uma viagem ao mesmo local. Em 2021, o mar de Imbassaí havia testemunhado a comemoração de um ano de namoro do casal e o pedido de casamento feito por Ruy.

"A gente teve o propósito de casar aí porque fomos a primeira vez na Bahia, tanto eu quanto ele, comemoramos o nosso primeiro ano de namoro. E no dia da comemoração, que a gente tava curtindo, ele me pediu em casamento. Então, quando a gente voltou eu falei que nada mais justo que a gente casasse na Bahia. A gente gostou muito do clima, do sol, da praia, das pessoas", revelou.

Antes da concretização do sonho, Denise relembra que fez muitas pesquisas para tirar as dúvidas, além de contactar outras noivas que casaram no resort onde havia escolhido na época.

"Eu acho que é muito legal a questão da pesquisa e troca de informações porque dá mais segurança. Consegui esclarecer muitas dúvidas nas conversas com outras noivas. Eu gostei tanto, que eu falo gente casem na Bahia porque é a melhor experiência que você pode ter e dar para os seus convidados, para a família. É totalmente diferente do que você casar na sua cidade e foi uma escolha que foi uma das melhores que a gente poderia ter. Agora, outras noivas me procuram para tirar dúvidas e isso é muito bacana", reitera.

Com uma lista com 50 convidados entre familiares e amigos, o casal optou por chegar em Imbassaí três dias antes da cerimônia para alinhar os últimos detalhes e aproveitar a estadia com uma programação personalizada, que inclui jantar de boas-vindas e festa na piscina.

"A gente optou por chegar três dias antes da cerimônia e ficar dois dias depois para curtir também. Até para a gente curtir mais com os convidados, ficar mais um tempinho com a família, os amigos. Assim, a gente conseguiu organizar de uma forma que a maioria dos convidados se encontraram no aeroporto, a gente combinou os voos, o meu cunhado com a esposa vieram dos Estados Unidos. A gente combinou essa logística para todos chegarem em horários próximos e tínhamos por volta de umas 40 pessoas no aeroporto. A gente alugou o transfer e levamos os convidados para o hotel e foi muito legal", afirma.

Casal mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul | Foto: Silas Coelho | Arquivo Pessoal

Além da pesquisa sobre a localização e opiniões de outros casais, Ruy ressalta a necessidade de contratar profissionais de confiança, a exemplo de uma cerimonialista que conheça o resort e fornecedores de qualidade. Ele ainda conta que a segurança tornou o momento ainda mais especial.

"Foi muito emocionante porque a gente estava com a nossa família reunida e amigos mais íntimos. Ficamos um período bom em festa, um lugar maravilhoso. [...] Por isso, acho que a cerimonialista é a primeira a ser contratada com antecedência. Foi muito bom porque ela trazia todas as opções para a gente escolher e ficamos mais tranquilos para aproveitar com os nossos convidados", conta.

Planejamento

A assessora de eventos e especialista em Destination Wedding, Lidiane Peralva, enfatiza que é importante que os noivos façam o planejamento do casamento e busque a assessoria com antecedência.

"O ideal é que sejam 18 meses, principalmente se a escolha deles for do segmento hoteleiro. Então, se for uma pousada, um hotel, a gente precisa ter antecedência porque o hotel não vive só de casamento. Ele tem outros eventos corporativos, que podem comprometer aquela data que você gostaria. Eu sempre sugiro dois anos, um ano e meio, porque a gente tem um tempo bom para fazer tudo com tranquilidade, com calma, para que tudo se torne mais leve. O investimento é muito alto. Então, quando a gente contrata um fornecedor a maioria deles querem uma entrada e mais parcelas ou se paga metade agora e metade depois. Tem que se programar em relação a isso", recomenda.

Entretanto, a especialista explica que é possível realizar o casamento com o prazo mais curto a depender da agenda dos fornecedores e desejo dos noivos. Inclusive, ela lembra que já foi contratada faltando poucos meses para um casamento.

"Já teve um casal que me procurou com dois meses para o casamento, mas quanto mais tempo tiver é melhor. As parcelas vão ficando mais suaves e dá para trabalhar melhor essa parte financeira", acrescenta.

Lidiane Peralva é assessora de eventos e especialista em Destination Wedding | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Convidados

Além da melhor organização das finanças em torno do casamento, Lidiane pontua que a antecedência é indispensável também para a organização dos convidados, que precisam saber a data e a confirmação do local. De acordo com a especialista, antes de tudo, é fundamental fazer uma lista e definir a quantidade de convidados para o casamento.

"No Destination Wedding, o ideal é que o convidado possa se programar. Por isso, é importante comunicá-los um tempo antes. Então, assim, eu tenho casais que avisam com mais de um ano de antecedência. Geralmente, eles marcam um encontro, uma festinha para poder falar do casamento", aponta.

Expectativa

Lidiane destaca que o diferencial do Destination Wedding para a modalidade convencional é a possibilidade de oferecer experiências e momentos únicos aos convidados. Ela ainda conta que o estilo tem influenciado noivos de diversas partes do país e de até outros países.

"Eu tenho muita procura de Brasília, Goiânia, Mato Grosso, São Paulo. Então eu posso dizer para você que a gente tem aí muito mais aqueles locais que não tem esse sol que a gente tem, as praias. São eles que buscam mais, o pessoal vem de longe para fazer o casamento na Bahia. E o legal é que eles passam mais dias, tem casal que quer passar sete dias. Eles querem aproveitar tudo. A Bahia tem muito a oferecer e eles vêm em busca de uma experiência", ressalta.

Durante o processo, Lidiane detalha que o casal participa de reuniões por chamadas de vídeo e até um encontro presencial para conferir o andamento e contato com os fornecedores. Além disso, a especialista dispõe de conteúdos, como fotos e vídeos das locações onde vão acontecer os casamentos.

"Tem uma reunião presencial e aproveitamos para fazer a degustação, conhecer os fornecedores, como a prévia de maquiagem. A gente sabe que só vai ter aquele momento, depois só próximo ao casamento. Tem outros que não fazem a reunião presencial e confiam completamente em mim por conta da minha experiência. Eles entregam para mim e vão confiando no processo. Por isso, eu falo da importância de vivenciar os hotéis, preciso falar como é o atendimento. Eu preciso vivenciar para ter mais propriedade. Eu levo um videomaker para ele fazer todo conteúdo, as refeições, os quartos. Os clientes não só querem fotos, eles querem ver vídeos também", diz.

Em relação ao investimento, a assessora e cerimonialista explica que 'tudo vai depender das prioridades e desejos do casal'. Segundo ela, um casamento para 50 convidados, com hotel, alimentação e bebidas inclusas, pode custar a partir de R$ 25 mil.

"O investimento vai depender das escolhas e expectativas dos noivos porque cada cliente tem as suas prioridades. Por exemplo, tem casal que quer um fotógrafo, um maquiador específico. A gente vai identificando quais são as necessidades", completa.