Destino Bahia é promovido em cinco grandes polos emissores de turistas | A TARDE

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria com a Azul Viagens, realizou o Road Show Destino Bahia, em São Paulo, Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG), nesta semana, com a capacitação de 400 operadores e agentes de viagens sobre a infraestrutura e os atrativos oferecidos pelos destinos baianos.

O evento itinerante segue para Uberlândia (MG) e Goiânia (GO), visando alcançar mais 200 profissionais do setor, e inclui rodadas de negócios com redes hoteleiras e empresas de receptivo.

“A estratégia é tentar vincular os pacotes das operadoras aos voos oferecidos pela nossa companhia aérea para a Bahia, nessas cidades escolhidas para o roadshow, onde temos muitas opções para os passageiros”, ressaltou o gestor de Produtos da Azul Viagens, Lúcio do Carmo.



“O Governo da Bahia tem investido, continuamente, em ações de promoção e capacitação, nos principais polos emissores de turistas nacionais, além de uma forte atuação também no exterior. Firmamos parcerias com a iniciativa privada, com o objetivo de atrair um número ainda maior de visitantes para o nosso estado. Até o final do ano, ainda realizaremos ações no Rio Grande do Sul e países da América do Sul e Europa”, explicou o diretor de Promoção da Setur-BA, Pedro Gramacho.