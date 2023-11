Detento que fugiu de presídio é encontrado em bar na Bahia | A TARDE

A Polícia Militar identificou e prendeu o fugitivo Orlando Cruz Souza, de 45 anos, nesta quinta-feira, 2. Ele estava preso em Eunápolis, no Sul da Bahia, antes de fugir e ser localizado em um bar no povoado de Itaporanga, zona rural de Porto Seguro.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis na madrugada do dia 29 de outubro. O homem foi recapturado e apresentado na Delegacia Territorial da cidade.

Ainda não há informações sobre quando ele será levado novamente para Eunápolis.