Detran-BA faz balanço positivo do Carnaval 2024 | A TARDE

O Carnaval acabou sem o registro de sinistros graves, conforme o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito), que fez um balanço positivo das ações de fiscalização e também educativas durante os dias de folia que contou com a presença de milhões de baianos e turistas.

Com a proposta de “Nesse Carnaval seja rei ou rainha da responsabilidade no trânsito”, ações educativas nas ruas, metrô e estações de transbordo, ônibus e nos circuitos do Carnaval. 20 mil ventarolas distribuídas, em mais de 40 pontos de Salvador e região metropolitana. Além disso, a parceria com a Polícia Militar (PM) garantiu a realização de blitzes da Operação Lei Seca. Já com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o monitoramento 24h e a troca de informações entre os órgãos que atuam na folia, através do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Durante o Carnaval foram mais de 300 trios vistoriados e autorizados a atuar no circuito, quando passaram por novas averiguações. Cerca de 300 motoristas participaram do seminário de condutores de trios e carros de apoio com atualização sobre boas práticas e comportamento na folia. Com quatro postos montados em todos os circuitos (Barra, Ondina, Campo Grande e Praça da Sé).

“O governador Jerônimo Rodrigues nos pediu que fizéssemos o melhor Carnaval de todos os tempos. Quero agradecer aos nossos servidores, sejam eles efetivos, cargos e terceirizados que atuaram para garantir a paz no trânsito, uma boa fluidez dos trios elétricos e carros de apoio e aos que realizaram a educação e conscientização nas ruas”, enfatizou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

Ele ainda comentou sobre o trabalho transversal com outros órgãos. “Os meus parabéns à PM-BA e aos nossos pares da SSP. Esse trabalho envolve investimento, inteligência e integração”, finalizou.

Operação Lei Seca

Apesar de dois testes positivos para a ingestão de bebida alcoólica por condutores, outros 252 se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Duas pessoas foram presas em flagrante no período, em função de receptação de moto roubada e por apresentar níveis de álcool no sangue, acima da margem, o que configura crime de trânsito, segundo o Artigo 306 do CTB. Nos seis dias de folia foram abordadas 2.827 pessoas, realizados 2.488 testes de etilômetro, com 2.161 veículos abordados e 760 veículos autuados. Desse total, 171 carros e 64 motos removidas, por falta de itens de segurança e descumprimento às regras de trânsito.

Funcionamento de pátios

Os veículos apreendidos podem ser recuperados pelos proprietários ou representantes destes- após quitação de todas as pendências, nos pátios credenciados em Salvador: Avenida Orlando Gomes, S/N - Gleba 03 (Piatã) e Avenida Martiniano Bonfim, 09 - Retiro (ao lado da empresa Cidade Sol), a depender do local indicado no auto da infração.