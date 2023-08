Detran realiza leilões online de mais de 1,3 mil veículos

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) realiza, três leilões de veículos conservados e sucatas aproveitáveis em 16 cidades da Baia. Os leilões são realizados de maneira online e há 1.344 lotes disponíveis. Estão aptas para participar do leilão apenas pessoas jurídicas credenciadas no ramo de desmonte de veículos.

Os endereços eletrônicos dos leiloeiros são: www.patiorochaleiloes.com.br, www.rjleiloes.com.br e www.danielgarcialeiloes.com.br. Para evitar golpes, o Detran-BA recomenda que o interessado procure sempre os sites oficiais e esclareça todas as dúvidas lendo os editais.

Até o dia 4 de agosto, a visitação acontece nos seguintes endereços:

Rua Florença nº 50, Dr. Mário Meira (Brumado);

Avenida David Jonas Fadini nº 1920, Juca Rosa, ao lado do Grupo Metrópolis (Eunápolis);

Rodovia Ilhéus KM 2,5, s/n, Iguape, próximo ao Big Meira Norte (Ilhéus);

Rodovia BR 122 KM 3, s/n, Zona Rural (Guanambi).

Entre os dias 3 e 9 de agosto, os veículos podem ser visitados nesses locais:

Rodovia BR 235, nº 1030, Jardim São Paulo (Juazeiro);

Rua Morumbi, s/n, Tancredo Neves III, Em frente ao Conjunto Penal de Paulo Afonso (Paulo Afonso);

Avenida Eng. Elmo Serejo de Farias nº 3516, CIA I, ao lado do posto de combustível Arena (Simões Filho).

De 10 a 16 de agosto, a visitação acontece nos seguintes endereços:

Rua Padre Godinho, s/n, Santa Terezinha (Alagoinhas);

Rodovia BR 242/020, nº 6448, Chácaras Candeias (Barreiras);

Avenida Jorge Amado, Quadra H, Lote 1, Poloplast, próximo ao HGC (Camaçari);

Avenida Eduardo Fróes da Mota, nº 2221, Caseb (Feira de Santana);

Avenida Primeiro de Janeiro, nº 2.805 (Irecê);

Rua Jean Tores de Oliveira nº 215, Lote Cidade Nova, Quadra 38, Kennedy (Jequié);

Rua Martiniano Bonfim nº 09, Retiro (Salvador);

Rodovia BR 101, s/n, Andaia, ao lado da Pneubom (Santo Antônio de Jesus);

Avenida Lara Nunes, nº 330, Boa Vista (Vitória da Conquista).

As regras para os certames e informações adicionais estão disponíveis no site do Detran, na aba “Leilões” – edital ou através do telefone (71) 3116-2300.

O veículo de leilão é entregue livre e desembaraçado (sem débitos, multas e restrições). O comprador é responsável pela taxa de licenciamento do exercício e o valor proporcional do IPVA a partir da data da compra.