Dia das Crianças chega mais cedo no Subúrbio | A TARDE

O Dia das Crianças já chegou no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Pula-pula, piscina de bolinhas, pintura facial e trançado afro foram algumas das atividades presentes na festa realizada ontem pelo projeto Criança Feliz na comunidade de Praia Grande, Subúrbio Ferroviário. Idealizado pelo músico e mobilizador social MC Feijão, a ação culminou na distribuição de brinquedos, arrecadados entre amigos e através das redes sociais.

Com atividades novas, a 6ª edição do projeto deixou a criançada com sorriso no rosto. Realizada desde 2018, Criança Feliz é uma grande festa promovida por voluntários da própria comunidade, em comemoração aos Dia das Crianças. Este ano a ação distribuiu mais de 250 brinquedos e mais de 150 lanches para os pequenos, após três meses de arrecadação.

“A minha grande motivação é ver a minha comunidade feliz. Busco ajudar as crianças que eu vejo no meu dia a dia que não têm brinquedo ou lazer. Isso acontece há seis anos à base de doações feitas por amigos e pessoas que apoiam e acreditam no projeto. Não temos fins lucrativos, então corremos atrás, pedimos ajuda aos vizinhos, amigos”, conta Josenildo Almeida, conhecido como MC Feijão.

Vizinhos e amigos se uniram para divertir as crianças como palhaços, contadores de história e animadores. A festa aconteceu durante toda a tarde de ontem, entre das 13:30 às 17:30 na Rua Helena Leite (Rua da Fonte). Unindo brincadeira e aprendizado, a recreação contou com reflexões sobre a preservação do meio ambiente e o respeito com o outro.

“A gente trouxe contação de histórias falando da importância das crianças aprenderem a preservar o meio ambiente, atividades lúdicas, show ao vivo, pintura facial, tranças africanas, corte de cabelo, animação, piscina de bolinhas. Para mim é gratificante ver as crianças felizes com a festa acontecendo”, disse o MC.

“Gostei muito das brincadeiras que estão tendo aqui de pula-saco e também de pula pula. Estou feliz, vou me pintar agora”, falou Luna Ester, de 5 anos, animada.

Uma novidade deste ano foram as tranças afros infantis. Com uma fila de meninos e meninas animados para um penteado novo, a atividade também tem o papel de conscientizar as crianças sobre aceitar as diferenças e se empoderar dos seus cabelos.

SALVADOR Neste domingo, 08 de outubro, um grupo de voluntários do projeto Criança Feliz vai promoveu uma linda festa na Rua Helena Leite (Rua da Fonte), com atividades recreativas, distribuição de lanches e brinquedos para as crianças do bairro Praia Grande.

“As crianças gostam, ficam se sentindo mais empoderadas. É muito importante a gente ensinar as nossas crianças a se amarem como são, porque a sociedade impõe um padrão de beleza. As crespas também são lindas”, explica Verônica Bispo, de 34 anos, trancista que participou pela primeira vez como voluntária do projeto.

A festa contou com grafites feitos pelo Coletivo 13 menos 5 e show de abertura com o rapper Mc Robson. Por fim, todas as crianças puderam receber um presente de Dia das Crianças antecipado. As doações aconteceram diretamente na Rua Helena Leite, local do evento, ou pelas redes sociais do projeto Criança Feliz, através do Pix Solidário.

Ana Paula Rodrigues, 27 anos, traz os filhos para o evento desde a primeira edição. Levando pela primeira vez o seu filho mais novo Henry Miguel, a mãe destaca a importância de um evento feito para a própria comunidade de Praia Grande.

“Desde a primeira vez que Josenildo começou com o projeto eu venho. As crianças ficam muito felizes! Sou moradora daqui e acho interessante ter um projeto desse onde a gente mora, feito em comunidade”, destaca.

Nos últimos 6 anos, cerca de mil crianças e seus familiares de Praia Grande foram beneficiados pelo projeto.

Teatro e música

Neste final de semana, outros eventos em homenagem à criançada também aconteceram na cidade. A Orquestra Sinfônica da UFBA (OSUFBA) apresentou o Concerto das Crianças, também ontem, Reitoria do Canela. A apresentação arrecadou brinquedos e livros infantis para doação.

“Não é apenas um concerto para o público infantil, mas sim um concerto interativo da OSUFBA com crianças. É um processo lúdico mas acima de tudo um processo de formação e sensibilização. O repertório de obras foi pensado para dialogar com a linguagem e o imaginário infantil e ser instrumento do processo formativo”, explica o maestro José Maurício Brandão, que dirigiu a orquestra neste domingo.

Já a Polícia Militar vai levar Teatro para os pequenos e pequenas que comemoram o Dia das Crianças no próximo domingo, dia 12 de outubro. Com o espetáculo infantil Labirinto, o Grupo de Teatro da Polícia Militar busca alertar as crianças, entre 10 e 16 anos, sobre as consequências do uso de drogas.

A peça acontece hoje, às 14h, no Teatro Isba, no bairro de Ondina, para 400 alunos de escolas municipais e particulares.

