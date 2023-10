Dois homens morrem em confronto com a polícia na cidade de Valença | A TARDE

Dois homens morreram e um foi preso, na quinta-feira, 5, durante a Operação Jambeiro, deflagrada pela Polícia Civil no município de Valença, na região sul do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), um dos líderes do grupo criminoso, identificado como George Fernandes da Paz, conhecido como ‘Corote’, recebeu os policiais a tiros e, no revide, foi alvejado e encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

Titular da DT, José Raimundo Nery Pinto informou que os agentes seguiram no 'terreno' e foi localizado o suspeito Roberto Rangel Souza, conhecido como Beto. Ele também teria atirado contra as equipes e, no revide, foi baleado, encaminhado, mas não resistiu. Ambos possuíam mandado de prisão em aberto.

A operação prosseguiu e um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele também tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto que foi cumprido, ficando custodiado à disposição da Justiça.

Ao todo, mais de 100 munições, duas pistolas, um revólver, 53 pinos de cocaína, 11 porções de maconha e três carregadores alongados calibre .40 foram apreendidos

Todo material apreendido na operação foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Participaram também da operação equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), policiais da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), Coordenação de Apoio Técnico a Investigação (Cati) e equipes da Polícia Militar.