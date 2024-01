Dois homens são encontrados após sequestro em bairro de Salvador | A TARDE

Três homens foram sequestrados na tarde de terça-feira, 2, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Dois foram resgatados pela polícia e um segue desaparecido.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 47ª Companhia Independente da PM foi acionada após receber a informação de um sequestro em andamento, na Rua Soldado Ademir dos Santos, nas proximidades da Via Regional.

Chegando lá, os agentes encontraram dois homens feridos em via pública. Ambos foram socorridos para uma unidade de saúde da região. Ainda conforme a corporação, outras equipes permaneceram no local em busca do terceiro homem. O policiamento foi intensificado na região.

Ainda não se sabe o motivo do sequestro e nem o paradeiro da terceira vítima.