Dois homens são presos com pistolas, munições e carregadores na BR-116 | A TARDE

A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e apreendeu duas pistolas, 74 munições calibres 380mm e 5 carregadores, na manhã desta sexta-feira, 6. A apreensão aconteceu em Poções, no sudoeste da Bahia.

Segundo a PRF, na ação, uma camioneta Ford/EcoSport roubada no Rio de Janeiro foi recuperada. O flagrante foi registrado durante fiscalização realizada no Km 760 da BR-116.

Durante a abordagem ao veículo, a equipe solicitou os documentos de porte obrigatório e desconfiados, os policiais decidiram fazer uma vistoria no interior da camioneta e acabaram encontrando duas pistolas Taurus e mais uma quantidade expressiva de munições, escondidos em compartimento oculto.

Os policiais também constataram que os caracteres do carro estavam adulterados. Após consulta nos sistemas, foi constatad que o veículo possuía ‘queixa’ de roubo, em uma ocorrência registrada em dezembro/2021, na cidade do Rio de Janeiro.

O condutor do veículo disse que saiu do aeroporto do Galeão e estava realizando uma escolta com destino a capital do Ceará. Sobre o veículo, ele disse que foi adquirido pelo valor de R$ 10 mil e não tinha conhecimento da origem ilícita.

De acordo com a PRF, o motorista e passageiro foram presos e encaminhados com o veículo, armas e munições à delegacia de polícia judiciária local para confecção do flagrante e demais procedimentos legais.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.