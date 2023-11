Dono de fazenda é morto a tiros ao reagir a tentativa da roubo | A TARDE

Um dono de fazenda foi morto a tiros dentro de casa, na manhã desta quarta-feira, 1º, no município de Antônio Cardoso, a cerca de 140 Km de Salvador. A vítima foi identificada como Genevaldo Teles Dias, de 77 anos.

De acordo com a Polícia Civil, cinco suspeitos invadiram a fazenda da vítima e tentaram roubar ovelhas. Genevaldo Teles percebeu a invasão e efetuou disparos em direção aos suspeitos. Houve revide e os homens invadiram a casa, arrombaram as portas e efetuaram diversos disparos contra Genevaldo, que morreu no local.

Os suspeitos fugiram após a ação, levaram a arma da vítima, mas nenhum animal foi roubado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado. O caso é investigado pela Polícia Civil do município.