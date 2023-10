Droga é encontrada dentro de geladeira de esposa de traficante | A TARDE

Dois quilos de maconha, uma balança, embalagens para acondicionar entorpecentes e um celular foram apreendidos por equipes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. O flagrante foi realizado na quarta-feira, 11, no bairro Joerana.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o material foi encontrado dentro da geladeira da companheira de um dos líderes do tráfico de drogas da região. O homem já está preso e a mulher está sendo procurada. Ela também é suspeita de envolvimento com o tráfico.



As apreensões ocorreram no âmbito da Operação Paz, logo após os policiais tomarem conhecimento que integrantes de um grupo criminoso planejavam ataques naquele bairro contra uma quadrilha rival.



O material apreendido já foi encaminhado à perícia.