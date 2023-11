Drogas e celulares são apreendidos em presídio de Paulo Afonso | A TARDE

Equipes da Companha Independente de Policiamento Especializado (Cipe), Caatinga, da Polícia Militar, apreenderam vinte três celulares, cerca de 1.200 porções de cocaína e maconha, além de 24 carregadores, balanças e uma faca, durante revista no Conjunto Penal de Paulo Afonso.

A ação foi realizada no Modulo C da penitenciária e contou com apoio da Rondesp Nordeste e da Seap. Sobre a ação, o capitão Érico Carvalho, comandante da Cipe Caatinga esclarece. “Costumamos realizar diversas revistas durante o ano, apreendendo esses materiais ilícitos", pontua.

Após as revistas e recolhimento da droga e dos celulares, a Direção da unidade prisional tomou as medidas cabíveis com relação aos custodiados.