Duas pessoas são mortas a tiros em Feira de Santana | A TARDE

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta terça-feira, 26, no município de Feira de Santana. O caso aconteceu na rua Império, bairro Aviário.

Policiais militares da 65ª CIPM foram acionados para a ocorrência, mas quando chegaram no local os dois homens, que ainda não foram identificados, já estavam sem sinais vitais.

Conforme as informações preliminares da Polícia Civil, foram identificadas perfurações por arma de fogo, nas duas vítimas. As guias de remoção e levantamento cadavérico foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana).