Dupla é presa com quase meio milhão de reais em espécie em veículo | A TARDE

Policiais da Rondas Especiais (Rondesp) Meio Oeste prenderam dois homens em flagrante com R$ 459.920 mil em espécie, durante abordagem a um veículo modelo Honda Civic, cor branca, no sábado, 21, na BR - 346, no sábado (21), em Bom Jesus da Lapa, região do Vale de São Francisco.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a interceptação do veículo ocorreu em um posto de abastecimento na localidade da Vila Formoso. Os policiais tinham recebido a informação da circulação do carro com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e partiram para a captura dos suspeitos.

O capitão Éder Pereira do Carmo, comandante da unidade, esclareceu que as notas estavam em uma caixa de papelão, no porta-malas do veículo.

A dupla foi apresentada na Delegacia Territorial (DT) de Bom Jesus da Lapa, onde permanece custodiada à disposição da Justiça.