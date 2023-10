Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa na RMS | A TARDE

Dois homens foram presos por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), na manhã de sexta-feira, 13, sob a suspeita de tráfico de drogas. O fato aconteceu na BA 526 Via Periférica I, bairro de Mapele, em Simões Filho.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu durante a Operação Sentinela, que visa coibir eventos delituosos, com foco nas abordagens policiais, no combate à criminalidade e o tráfico de entorpecentes e intensificar a fiscalização de trânsito nas rodovias, dois homens ao avistarem os policiais se refugiaram no sanitário de um estabelecimento comercial. Com os indivíduos, após ser realizada a abordagem, foram encontradas porções de cocaína.

Os suspeitos detidos e o material apreendido foram apresentados na 8ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi registrada.