Educadores baianos discutem inovação em encontro nacional na USP - Foto: Ascom/SEC

Ao menos 10 educadores a rede estadual de ensino da Bahia vão participar do Encontro Nacional de Educação Steam, que acontecerá entre os dias 23 e 27 de setembro, no Centro de Inovação da Universidade de São Paulo (USP), com objetivo de ampliar e integrar a rede de professores e gestores da Educação Básica e discutir inovação nas salas de aula.

Durante cinco dias, os educadores, entre eles os professores que atuam nos municípios de Santa Bárbara, Pedro Alexandre, Feira de Santana, Camaçari, Jequié e Salvador, farão uma imersão na aprendizagem STEAM, em suas ferramentas digitais e nas metodologias inovadoras de ensino para serem aplicadas nas escolas, bem como conhecerão técnicas de aprendizagem criativas e maker e abordagens investigativas e interdisciplinares de iniciação à pesquisa científica e tecnológica e de empreendedorismo.

No encontro, serão realizadas oficinas e ministradas palestras com líderes educacionais e de empreendedorismo do Brasil e dos Estados Unidos; discussões em grupo; e construções coletivas e dinâmicas utilizando técnicas de design thinking. Ao final, os participantes vão elaborar uma proposta de planejamento estratégico para ser implementada em seus respectivos estados.

A Bahia é um dos estados com o maior número de participantes. Para o diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira (IAT), Iuri Rubim, a participação dos educadores baianos já é um reflexo do STEAM + que, desde março, vem sendo desenvolvido pelo órgão, tendo como foco as educadoras baianas.

“São muitas as vantagens de participar do STEAM: os professores de vários componentes curriculares interagem entre si e isso gera projetos interdisciplinares nas escolas. A abordagem STEAM gera engajamento e envolvimento dos alunos. Para a comunidade escolar é importante porque acaba com o dilema que a escola não é um espaço interessante e, além disso, desmistifica a premissa que o mundo científico é masculino”, destaca.

Os participantes terão acesso à Rede STEAM TechCamp Brasil para troca de experiências e suporte à distância com especialistas. Além disso, poderão concorrer a recursos para implementação de seus planos por meio do Edital Small Grants. Esta iniciativa, que já beneficiou mais de 43 mil professores e 157 mil alunos em todo o país, é patrocinada pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Instituto 3M e Fundação Siemens Brasil, com apoio institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP).