Em situação crítica, prefeitura contrata banda por mais de R$ 1 milhão | A TARDE

A contratação do cantor Gusttavo Lima por R$ 1,3 milhão tem gerado a revolta dos moradores de Campo Alegre de Lourdes, cidade localizada no norte da Bahia. Isso porque a prefeitura declarou situação de emergência por causa da estiagem desde setembro do ano passado. O decreto tem validade até o mês de março.

O show está previsto para o dia 09 de fevereiro e faz parte da festa da padroeira da cidade. De acordo com o G1, o valor do cachê é de R$ 1,1 milhão. Outros R$ 200 mil são destinados à hospedagem e transporte do artista. O pagamento foi dividido em cinco vezes.

O documento prevê que o município é responsável pelo custeio da hospedagem em hotel com nível de serviços e comodidade com grau de excelência, além de transporte local, camarim e carregadores de equipamentos.



Ainda de acordo com a reportagem, o valor do contrato, assinado em setembro do ano passado, é três vezes maior do que todo o montante destinado ao orçamento da pasta de Cultura da cidade - cerca de R$ 413 mil.



Por meio de nota, a prefeitura de Campo Alegre de Lourdes disse que os festejos em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do município, são realizados tradicionalmente no mês de fevereiro e sempre contaram com grandes atrações musicais.



Ainda segundo a nota, as comemorações são de extrema importância para o desenvolvimento do município, uma vez que fortalecem a economia e o comércio locais, atraindo turistas e visitantes de outros locais.