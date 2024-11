Empreendedores de Salvador se reúnem com A TARDE e debatem mercado leitor

Donos de bancas de jornais espalhadas pela capital baiana visitaram a sede de A TARDE nesta quarta, 6 - Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

O debate pelo fortalecimento do consumo da notícia impressa e meios de fomentar ainda mais o acesso à informação de qualidade, como a produzida por A TARDE, foi o ponto central da visita de donos de bancas de jornais espalhadas pela capital baiana. Eles estiveram na sede do Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 6, para discutir o futuro do mercado leitor em Salvador.

Presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão destacou que o encontro serviu para ouvir e entender a demanda do grupo de empresários, que representa 70% das bancas de jornais da cidade, e estreitar cada vez mais a parceria de A TARDE com o setor.

“O objetivo da reunião é estreitar as relações com quem está na ponta do mercado editorial e discutir o desenvolvimento e futuro do negócio”, afirmou o presidente.

Presidente de A TARDE, João Mello Leitão conversa com os empresários | Foto: Raphael Muller / AG. A TARDE

Gerente de Mercado Leitor de A TARDE, Ângelo Braga afirmou queo encontro serviu para traçar metas para o setor visando alcançar ainda mais o fortalecimento da marca A TARDE em um mercado de muita força na cidade, além de reforçar cada vez mais o hábito de leitura.

“A gente enxerga como uma grande oportunidade de trazer o cenário local dos bairros, o cenário do público. E o intuito é trazer a marca com muita força no mercado, buscando o cliente que existe, que está aí, e que está carente de um serviço de qualidade e que retorne e mantenha o hábito de leitura”, disse Ângelo, destacando o poder de disseminação da informação feito pelas bancas de jornais.

“Quando a gente fala de mercado leitor, o nosso principal canal de vendas é a banca. Então, é na banca que sai, onde o público se expressa, onde o público mostra o que ele quer. São essas pessoas que estão aqui, os donos de bancas, que têm o conhecimento do que o público está buscando, do que é interessante para o cliente de conteúdo”, pontuou.

Mercado leitor

Presente no encontro, Adeládio Nunes, de 69 anos, o “Seu Nunes”, é dono de uma das bancas de jornais mais antigas de Salvador, localizada no bairro do Pau Miúdo. No ramo desde 1976, ele considera sua atuação como parte da cultura soteropolitana e conta como fez para resistir por tanto tempo na área ao longo do tempo.

“Um encontro para agregar, resistimos porque fazemos parte da cultura da cidade. É o tratamento com as pessoas, educação, se colocar no lugar do outro. Esse é o diferencial da função de jornaleiro, com uma maneira única de conduzir o cliente, e é assim que eu defino a minha atuação, voltada à cultura, onde tem cultura eu estou perto” disse.

Também jornaleiro e dono de banca na Avenida Paulo VI, na Pituba, José Viana lembra de quando começou na função. Segundo ele, ainda quando os jornais chegavam às bancas sem nem ao mesmo serem dobrados.

“Eu vejo esse encontro com grande expectativa e torço para que tudo que discutimos dê certo mesmo para que a gente embale cada vez mais nas vendas, na divulgação do produto, principalmente do Jornal A TARDE”, disse.

Já Mateus Souza, dono de duas bancas na Avenida Joana Angélica, conta o que espera do futuro após o encontro, reforçando que o jornal impresso segue vivo nas bancas e no consumo dos leitores.

“Agradecemos ao Grupo A TARDE pela importância que deu a nós jornaleiros, em escutar a nossa história de vida e nossas ideias, e o ponto principal que é a nossa tentativa de manter o jornal sempre a vivo e ter cada vez mais circulação, além da busca por ideias novas e novos produtos que podemos agregar ao jornal em si”, pontuou o jornaleiro.

Os empresários foram recebidos pelo presidente do Grupo, João Mello Leitão, e pelo diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves. O encontro contou também com a presença da diretora de Conteúdos Impressos, Mariana Carneiro e do Gerente de Mercado Leitor, Ângelo Braga, além de demais membros da diretoria.