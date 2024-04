Empresárias baianas do setor náutico criam associação | A TARDE

Empresárias baianas do setor náutico vão lançar, em evento nesta quarta-feira, 10, a Associação de Mulheres do Mar (AMMAR). O lançamento acontecerá no Museu do Mar Aleixo Belov, em Santo Antônio Além do Carmo, Salvador.



A liderança da AMMAR será composta por Agatha Wicks, na presidência; Marione Macário, na vice-presidência; Adriana Muniz, Deliene Mota e Milce Silveira, no conselho fiscal; Davila Kess, na direção de comunicação; Jaqueline Moreno, na direção de sustentabilidade; Marcia Tata Mott, na direção de relações institucionais; e Tais Bemfica, na direção financeira.

“Como presidente da AMMAR, estamos comprometidas em abordar questões econômicas e ambientais, além de promover atividades como esportes náuticos, turismo, gastronomia, negócios, arquitetura, artes e conservação marinha. Juntas, vamos fazer a diferença em múltiplos aspectos, construindo um futuro mais igualitário e sustentável para todos”, afirmou a presidente Agatha Wicks.

A importância de uma governança colaborativa, segundo as associadas, será reforçada através da parceria entre órgãos públicos, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil, com o intuito de garantir uma abordagem integrada e inclusiva nos esforços de conservação marinha e desenvolvimento sustentável.

“A AMMAR é o espaço de confluência dos saberes de mulheres extraordinárias, que se colocam à disposição para colaborar com a promoção do desenvolvimento de pessoas e comunidades”, disse a conselheira Adriana Muniz.

No evento desta quarta, será introduzida uma metodologia de educação ecossistêmica, além de serem anunciadas as parcerias estratégicas para enfrentar os desafios ambientais.