Entrega da 1ª fase de ampliação do Hospital Velho Chico será em maio | A TARDE

A primeira fase da ampliação do Hospital Regional Velho Chico, em Ibotirama, no Oeste baiano, será entregue em maio, de acordo com projeção da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O investimento do Governo da Bahia para a ampliação é de cerca de R$ 75 milhões.

A unidade de saúde, de gestão municipal e estadual, terá seus leitos ampliados de 55 para 101. No total, o Velho Chico contará com 55 leitos adulto, 17 obstétricos, 10 pediátricos, 10 de UTI Adulto, seis de Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (Ucinco) e três de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (Ucinca).

"É um hospital que atende por demanda espontânea e referenciada e que estamos ampliando para que a população de toda a região possa ter uma assistência à saúde com maior qualidade e conforto. As obras estão andando rápido e nossa expectativa é entregar esse "novo" Velho Chico o quanto antes", afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que visitou as obras na última sexta-feira, 26.

A ampliação já está 76% concluída, com a superestrutura finalizada. O Velho Chico, com a conclusão da obra, ganhará instalações de Apoio ao Diagnóstico e Terapia, Laboratório, Imagenologia (Tomografia, Ultrassonografia, Raio X , Endoscopia e ECO), Centro Cirúrgico e Obstétrico, Lactário, Central de Abastecimento Farmacêutico, Central de Material Esterilizado, Almoxarifado Geral, Necrotério, entre outros.