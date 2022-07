Escola de Magistrados oferece curso preparatório de juiz

Bacharéis em Direito com perfil socioeconômico de baixa renda terão a oportunidade de ingressar na magistratura. A Escola de Magistrados da Bahia (EMAB), da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), firmou parceria com a Acerte Cursos e Concursos, lança o Curso Preparatório para a Carreira de Juiz.

São 100 vagas no projeto solidário, com mensalidade de apenas R$ 50. As inscrições para a seleção já estão abertas e seguem até o próximo dia 20 de julho, com taxa no valor de R$ 15, cujos recursos serão revertidos para o Hospital Martagão Gesteira.

A iniciativa é do Juiz Rosalvo Augusto Vieira, diretor da EMAB, que busca ampliar a atuação da entidade. O início do curso está previsto para 08 de agosto. As inscrições podem ser feitas no site https://bit.ly/3c3z4hA.