Escolas da Bahia são contempladas com programa de educação tecnológica | A TARDE

Laboratórios tecnológicos permitem que estudantes possam criar projetos inovadores, que mesclam o campo da educação e experiências vividas no âmbito escolar. Isso já é uma realidade em escolas do interior da Bahia, graças a Educação 7.0, um projeto da empresa pernambucana Dulino em parceria com as prefeituras do estado baiano.

Três municípios serão contemplados com o programa. Em Conceição de Feira, 1.475 estudantes poderão realizar os cursos de Game, Robotics e Maker, em duas escolas. Em Coração de Maria, os cursos Maker e Gamer atenderão quatro escolas e 1.416 estudantes.

Já em Feira de Santana, serão 22 escolas e cerca de 10 mil estudantes com os cursos cursos game, robotics e inclusão de kits makers. Estudantes poderão manusear ferramentas e se desafiarem no planejamento e montagem de projetos, através do acesso de aulas sobre programação e desenvolvimento tecnológico.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Licia Saturtino, mãe de Davi Saturtino, de 14 anos, estudante da Escola Municipal Herlio Mascarenhas Cardoso, diz que as aulas são fundamentais para a formação do filho. "Está motivando os jovens, através de novas oportunidades e abrindo novos horizontes, acreditando num futuro melhor, onde a tecnologia tem um papel preponderante".

Com um método de avaliação diferente do convencional, os professores são capacitados para avaliar soft skills e hard skills em cada estudante ao explorar a metodologia do sistema de ensino. “Nossa avaliação é com indicadores que estimulam a formação integral dos estudantes, promovendo uma educação para a vida. Nossos materiais didáticos e abordagem de ensino se moldam às necessidades específicas que cada estudante apresenta no processo de desenvolvimento educacional, o tornando protagonista de sua aprendizagem”, explica o CEO da Dulino, Raphael Gadelha, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ferramentas e metodologia de aulas

As ferramentas disponíveis são usadas para os cursos definidos por academias de educação. São elas a academia de robótica (Robotics Academy); games (Game Academy); cultura maker (Maker Academy) e idiomas (English Academy). Na Robotics Academy são usados kits de robótica com blocos de montar, linguagem de programação e software, com aulas sobre mecânica, mecatrônica e o ensino da robótica educacional. Já na Game Academy, a ferramenta é de desenvolvimento e criação de jogos, permitindo que os estudantes compreendam mais um pouco do universo dos jogos, e principalmente, desenvolvedores.

Para a Maker Academy serão disponibilizados kits exclusivos e ferramentas eletrônicas para o desenvolvimento de produtos atrelados a impressão 3D e marcenaria 4.0, no qual os estudantes podem participam do processo de criação e inovação, solucionando demandas coletivas e individuais. A English Academy, unb e a filosofia do English Interaction à Aprendizagem Baseada em Projetos (ABProj) e ao uso de ferramentas tecnológicas para oferecer aulas mais dinâmicas, contextualizadas e significativas.

Experiência na prática



Nas aulas diárias, estudantes e professores terão o auxílio de um monitor educacional de acordo com o cronograma anual de metodologia. Os professores utilizam o laboratório para ministrar as atividades e assuntos adaptados à metodologia de ensino do programa.

As aulas acontecem de acordo com a grade curricular de cada município. Pelo menos uma vez na semana, a turma vai para o laboratório 7.0, ter aulas do sistema de ensino. Dentro do laboratório, as aulas acontecem em grupo. Com acesso a livros, os estudantes discutem entre si uma temática específica para cada aula e executam atividades com cada ferramenta de seus kits tecnológicos, como computador, tablets, kits de robótica, kits maker e material reciclável.

Nas aulas de robótica ainda é possível montar ou construir um robô e programá-lo. Já na Game Academy, os estudantes desenvolvem a mecânica de jogos seguindo a lógica de programação. A Maker Academy permite aos estudantes darem vida a materiais recicláveis com componentes eletrônicos e placas controladoras.