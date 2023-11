"Estamos prontos para receber os turistas", diz chefe do Turismo da BA | A TARDE

Com a alta estação se aproximando, a Bahia está pronta para receber os turistas de diversas regiões do mundo, afirma o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele disse que o estado é, atualmente, o maior portão de entrada de turistas estrangeiros do Norte e Nordeste do Brasil. A previsão é de que 440 mil visitantes cheguem às terras baianas por meio de cruzeiros nos próximos meses.

Já quanto aos voos, Bacelar conta que o Estado realiza um trabalho de captação de novas conexões, e antecipou o início de duas que se iniciam na alta estação, que é a ligação de Buenos Aires com Porto Seguro e Montevidéu para Salvador.

"A importância é mais no sentido de estarmos abrindo para o Brasil e para a Bahia um mercado que é inédito para o país. O leste europeu viaja muito pouco para o nosso país. No momento que conseguimos estabelecer essa conexão, vamos ampliar o mercado do turismo internacional para a Bahia e para o Brasil. É pelo aeroporto de Salvador que chegam a maioria dos estrangeiros que vem para o Norte e Nordeste".

O secretário afirmou que tem total consciência da importância da conectividade aérea no desenvolvimento do turismo, mas que, além de ampliar a oferta de transporte, outra ação de fomento ao setor é a qualificação de mão de obra.

A iniciativa em questão vem do projeto Agô Bahia, que visa a capacitação de pessoal e obras de infraestrutura nos terreiros de candomblé para que eles possam receber visitação. Além disso, uma das ações é a orientação de comportamento no interior dos espaços.



"Atrelado a esse trabalho de promoção, nós nos preparamos para receber os visitantes com um trabalho de capacitação e qualificação de mão de obra. Nós temos um trabalho também de obras nas diversas zonas turísticas do estado e por fim, fizemos a promoção".