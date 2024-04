Estudante baiana vai à etapa nacional da Olimpíada de zootecnia | A TARDE

O curso de Zootecnia do Instituto Federal Baiano, campus Santa Inês, terá uma representante na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Zootecnia, que acontece em 02 de abril. Luana Stephanie da Silva foi classificada na categoria individual veterana, para a competição promovida pela Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ).

Ela garantiu a classificação nas provas da etapa estadual, aplicadas nos dias 27 e 28 de fevereiro. No dia 12 de março houve a divulgação dos resultados. Com a expectativa de enfrentar os melhores cursos do Brasil, Luana aumentou o ritmo de estudos.

“Estou me preparando, respondendo provas das edições anteriores, dou ênfase aos temas em que já vi durante a graduação para acertar o máximo de questões de temas que já conheço. Além disso, busco temas ligados a atualidades do mercado e faço leituras e quiz de assuntos que tenho dificuldade ou não vi em sala de aula” declara Luana.

O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV/BA), Altair Santa de Oliveira, celebra o feito da estudante. “Estou torcendo para que ela traga o prêmio para nosso estado”, diz.

Para a professora do curso de Zootecnia do IF Baiano e orientadora das Olimpíadas, Renata Froes, poder avançar para a etapa nacional e concorrer com grandes escolas de Zootecnia do Brasil, destaca positivamente o nome da Instituição e da Zootecnia baiana.

“É muito gratificante ver nossos estudantes se destacando e avançando em seleções tão representativas da Zootecnia. Já nos sentimos vitoriosas, até aqui, Luana foi impecável nas etapas que passou. E se a gente trouxer o prêmio para o estado então, será uma grande festa”, destaca.