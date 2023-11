Estudante teria sido executado por "paquerar" uma jovem em Mussurunga | A TARDE

O estudante Diego Jesus de Oliveira, de 17 anos, que foi morto a tiros na última segunda-feira, 20, em Mussurunga, teria sido executado por ciúmes. A revelação foi feita pela mãe do adolescente, que preferiu não ter a identidade revelada. "Tem uma versão que ele estava paquerando uma menina que já tinha envolvimento com um cara de facção criminosa. Por conta de um ciúme mataram meu filho", disse ao G1.

"Meu filho acordava todos os dias 5h da manhã para trabalhar com pai e do trabalho ele ia para a escola. Ele era muito querido e amado por todos. Onde ele chegava, deixava o brilho. Isso está me doendo muito porque estão tentando acabar com a imagem do meu filho", desabafa a mãe ao se mostrar decepcionada com a afirmação de que Diego teria envolvimento com a criminalidade.

O estudante foi morto a tiros logo após assistir a todas as aulas e deixar o Colégio Estadual Raul Sá, onde estudava no turno vespertino. No momento do crime, Diego usava o uniforme da escola. Ele foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, cidade vizinha a Salvador, mas não resistiu aos ferimentos.

Apesar das suspeitas da mãe da vítima, a Polícia Civil ainda não detalhou a linha de investigação do caso, mas segue com as apurações através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo de Diego foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML), para sepultamento, previsto para acontecer na quarta-feira (22), no Cemitério Bosque da Paz.