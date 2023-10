Estudantes correm contra o tempo nas últimas semanas antes do Enem | A TARDE

A menos de um mês para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), estudantes e instituições estão com todo o gás para as últimas semanas antes do exame, cuja primeira prova é no dia 5 de novembro. Neste período, simulados, métodos de estudo e aulões são essenciais para garantir melhor preparação dos estudantes. Por isso, a Secretaria de Educação (SEC) e instituições têm criado esquemas especiais de estudo.

A SEC montou uma programação de revisão online para Português e Matemática com a ação #olhonofuturo. Os aulões são ao vivo, através do canal oficial da SEC no YouTube (@EducaçãoBahia1) e começaram dia 4 deste mês. As próximas aulas serão hoje, às 7h50 e 10h, além de amanhã, dia 17 e 18 deste mês.

Para o Programa Universidade Para Todos (UPT), que prepara os estudantes egressos para prestar vestibular, um intensivo para o Enem com simulados está em prática. Durante esse período, ocorrem aulões de revisão presenciais em universidades parceiras, que são Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

“A gente tem aula, simulado, orientação profissional, aulão. Então a gente já vai ter no dia 21 um aulão e esse aulão está aí pulverizado em todas essas universidades parceiras. O leitor que está querendo saber, pode acessar a página das nossas universidades públicas que são parceiras do programa, porque lá vai ter cards, vai ter tudo informando, nas redes sociais também e no próprio site da secretaria”, explica Patrícia Machado, coordenadora do UPT.

Com as últimas semanas para o Enem, muitos estudantes ficam nervosos e ansiosos. O que a monitora do UPT, Gleissia Sales Santos recomenda é que os estudantes foquem em fazer simulados para treinar responder cada questão em 3 minutos. Mesmo que não consiga reservar 5 horas de um dia para simular a prova inteira, é possível pegar 30 minutos do dia para as questões e cronometrar.

“É necessário que esses estudantes estudem o conteúdo, façam uma revisão e principalmente foquem em questões, façam simulados, buscam aprimorar cada vez mais tanto a parte teórica, como também a parte física, já que é uma prova de resistência, é uma prova que demanda muito de controle do tempo, demanda saber lidar com o nervosismo, com ansiedade. Então essa preparação tanto teórica, como também física, deve estar cada vez mais alinhada nessa reta final para a prova do Enem”, enfatiza a monitora.

Inclusão educacional

O professor de redação e linguagens do Instituto Cultural Beneficente Steve Biko (ICBS), que promove projetos de inclusão educacional para a comunidade negra, Ivo Ferreira, conta que a dinâmica do curso pré-vestibular segue com aulas de segunda a sábado e aulas extras com atividades em alguns domingos, e traz intensidade no letramento racial dos estudantes. Nas últimas semanas para o Enem, a dica que ele dá é mais tranquilidade, pois já construiu base sólida com o estudo durante o ano.

“É começar a dar uma lida com mais profundidade ou assistir atualidades. A prova do Enem, principalmente de linguagens, envolve muito atualidades. Na redação, apurar as últimas redações, dar uma apurada, ver se está falhando ainda em alguma competência. Esse é o mês de aparar as arestas. Algo importante é não ficar, ao meu ver, focado na tentativa de acertar o tema, isso é uma coisa que estressa muito o aluno”, destaca o professor que também é coordenador de comunicação do instituto e professor Instituto Federal Baiano (IF Baiano).

Nesse caso, é recomendado que o estudante se debruce em diferentes segmentos para que se prepare para discutir qualquer tema. Não tentar acertar o tema, mas estudar vários segmentos, como sociais, políticos, filosóficos, observando a possibilidade de cada um deles. Um dos estudantes do Instituto é Bruno Brito Lopes, 19, que está dando atenção maior a ciências exatas e natureza.

“A minha rotina está dedicada de forma que o priorizo primeiro a alimentação e a questão mental e física, pois não adianta só me matar e estudar e não ter uma qualidade de vida essencial para mim. Então separo a parte da manhã totalmente livre para poder fazer que eu quero, na parte da tarde e a parte da noite, são os horários que eu faço muito intensivo, foco totalmente nos estudos, tenho a minha estratégia de estudo que é Pomodoro, 25 minutos de estudo e cinco minutos de descanso”, relata Bruno.

Quem também está se preparando para o Enem são os assistidos pelo Casarão da Diversidade, no Pelourinho. Isso porque o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD), da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e executado pela Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), está com um curso preparatório para o Enem para a comunidade LGBTQIAPN+.

De acordo com Gina Teixeira, professora de inglês do curso, o que principalmente é cobrado no exame é interpretação de texto e que neste período é imprescindível maior imersão no idioma, como escutar músicas, assistir programas com áudio em inglês e até mesmo podcast.

“Nessas semanas que estão faltando eu acho que não deve abandonar ou descansar não, acho que é o momento de correr atrás. Agora, não se acabar de véspera. Pega esse período agora, essas 3 a 4 semanas, dê o máximo que você puder das disciplinas que tem dificuldade, sempre começa pelas coisas mais fáceis para você para garantir o ponto e na dúvida fique sempre com a primeira opção”, orienta.

O curso é ministrado por professores voluntários, disponibiliza materiais de estudo, auxílio transporte e nutricional. A estudante e poetisa Nicolly Braga Raimundo, 23, tem se dedicado bastante para a prova e o que está se dedicando mais é exatas, pois não tem tanta facilidade na área.

“O preparatório me ajuda a conciliar, porque às vezes eu estou com a energia lá embaixo, estou péssima e não quero estudar, aí eu tenho incentivo das aulas, tem as atividades lá, então é ótimo. Eu estava fazendo um curso de teatro, só que como não ia dar para conciliar, eu decidi dar um tempo e focar mais no Enem, porque é o que eu quero”, relata.

