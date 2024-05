Expansão da malha ferroviária amplia demanda por engenheiros na Bahia | A TARDE

A retomada das grandes obras de infraestrutura pelo Governo Federal aumenta as expectativas de crescimento da economia e impacta diretamente o setor da construção. Na Bahia, as obras previstas para a malha ferroviária têm aumentado a demanda de trabalho na área da Engenharia.

Recentemente, a Infra S.A anunciou que vai investir cerca de R$ 365 milhões na construção de um trecho de aproximadamente 140 quilômetros da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Já foi aberta a proposta de edital para contratação de serviços de engenheiros nos lotes 5FB e 5FC.

A projeção é de que 70% das obras do trecho II, que conecta Caetité a Barreiras, sejam concluídas ainda neste ano de 2024. Ele é considerado de grande importância para o transporte de cargas e consequentemente para o desenvolvimento regional.

A obra, capitaneada pela Infra S.A., prevê que sobre o Rio São Francisco passe uma ponte ferroviária, que quando for colocada em operação deve ser considerada a maior e mais importante da América Latina.

“Ainda existem algumas pequenas dificuldades em relação ao trecho II da Fiol. Porém, o projeto de realização já está totalmente traçado e definido. Não creio que haja mais alterações nem obstáculos em sua realização, tanto arqueológicos como ambientais”, diz o engenheiro civil especialista em ferrovia e consultor em logística de transportes, Rafael Vasconcellos.

“Quanto à ponte, a parte principal já está pronta. Penso que só falta colocar a grade ferroviária, lastro, trilho e dormente, que formam a chamada superestrutura. Costuma ser uma coisa rápida”, acrescenta.

Todas as obras são acompanhadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado da Bahia (Crea-BA). "A ampliação da malha ferroviária na Bahia é urgente e fundamental para o desenvolvimento do estado, gerando empregos e impulsionando a economia local”, afirma o presidente do Conselho, Joseval Carqueija.

As obras de ampliação da malha ferroviária baiana devem trazer imensos benefícios a diversos segmentos da sociedade, principalmente ao setor agrícola local, sendo que a ferrovia é parte dos corredores de exportação.

“Os ganhos para o setor agrícola devem ser grandes, principalmente se maiores investimentos portuários forem somados às obras da malha ferroviária. Entre a Ilha de Itaparica e o continente dentro da Bahia de Todos os Santos, por exemplo, existe uma região extremamente promissora para a criação de portos de alto calado, grandes carregamentos e armadores”, comenta Rafael, destacando a importância do Porto de Enseada.