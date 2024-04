Falso motorista por aplicativo é preso após atropelar idoso | A TARDE

Um homem, que apresentava como motorista de moto por aplicativo, foi preso nesta terça-feira, 2, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Noeci Salgado, de 75 anos, foi atingido por uma moto enquanto atravessava na avenida Otávio Santos, no bairro Recreio no dia 21 de março. O motociclista deixou o local do acidente sem prestar socorro à vítima.

O idoso permanece internado em estado grave, já tendo perdido um rim por conta das lesões sofridas. O autor do delito se apresentou à delegacia e confessou ter prática criminosa além de ter revelado não possuir CNH, portanto não poderia atuar como motorista de aplicativo. A moto, que estava escondida, foi localizada pela polícia.