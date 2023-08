Familiar detalha ação que culminou na morte de Mãe Bernadete; confira

Um dos familiares de Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete, relatou com detalhes sobre os momentos de angústia que precederam o assassinato da líder religiosa, ocorrido na noite de quinta-feira, 17.

Em conversa exclusiva para o Portal A TARDE, a pessoa, que preferiu não se identificar, revelou que toda a ação dos criminosos começaram por volta de 20h40, quando eles estavam em casa.

"Eu estava com notebook no meu quarto e bateram na porta de casa. Uma das crianças pensou que pudesse ser meu tio e foram abrir. Neste momento, eu escutei os passos. Um deles fechou a porta do meu quarto, comigo ainda usando o notebook e fiquei sem saber o que fazer. Completamente atônito. Perguntaram se era assalto e eles não responderam", contou.

A pessoa ainda contou que, antes da execução, os criminosos ainda deram indícios de se tratar de um assalto. Na ação, celulares de todos que estavam na casa foram roubados.

"Eles estavam com capacete e capa de chuva de motoqueiro. Eles pegam o celular dela, pede para ela desbloquear e depois recolhem os das crianças. Em seguida, eles entram novamente no meu quarto, apontam a arma e dizem para eu deitar no chão. Ele passou por cima de mim, pegou meu celular e fechou a porta. Neste momento que escutei os disparos", complementou.

Durante o relato, a pessoa explicou que não foi possível saber ao certo quantos tiros foram disparados. No entanto, ao escutar os estampidos, ele torceu para que não tivesse sido direcionado às crianças.

Foi tanto tiro que achei que tinham executado as crianças e eu seria o próximo Familiar de Mãe Bernadete,

"Quando vi que acabou, saí do quarto e encontrei minha avó naquela situação. Fui correndo para ver as crianças e fiquei aliviado por terem sido poupados", finalizou.

O assassinato da líder quilombola será investigado por uma força-tarefa, por determinação da delegada-geral da Polícia Civil, Heloisa Campos de Brito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime foi cometido por dois homens.