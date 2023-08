Fanfarras escolares intensificam ensaios para Desfile de 7 de Setembro

Na contagem regressiva para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, os estudantes da rede estadual que fazem parte das fanfarras escolares intensificam os ensaios e os preparativos para a comemoração da Independência do Brasil de Portugal.

Neste ano, dez unidades escolares participarão do desfile na capital baiana, que contará com o envolvimento de, aproximadamente, 600 estudantes nas fanfarras. Já no interior, 74 escolas irão participar das festividades cívicas, em 44 municípios como Entre Rios, Retirolândia e Conceição de Coité.

Esquenta

Nesta sexta-feira, 1, estudantes irão participa de mais uma etapa do intercolegial de bandas e fanfarras de Salvador, o Pré-Sete de Setembro. O evento acontece no ginásio do Centro Educacional Carneiro Ribeiro Classe II, das 9h às 17h, no bairro de Pero Vaz.

No local, serão realizadas apresentações das fanfarras dos colégios estaduais Navarro de Brito, Abílio Cesar Borges, Desembargador Pedro Ribeiro, Carlos Alberto Cerqueira, Rubem Dário, Raul Sá, Dinah Gonçalves, Nogueira Passos e Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Classe II, além da Escola Municipal Edvaldo Boa ventura, de Lauro de Freitas.

No período da manhã, das 9h30 às 10h30, as escolas participarão de um desfile de rua pelo bairro e, logo depois, serão feitas atividades pedagógicas dentro da escola. A partir das 13h será dado o início da competição de bandas e fanfarras do intercolegial. A

disputa será dividida em duas classificações: bandas experimentais e bandas da divisão principal. Os campeões do primeiro, segundo e terceiro lugar serão agraciados com troféus. Além disso, todos os participantes irão receber medalha de participação do evento.