Fecomércio investe para ampliar Senac | A TARDE

O presidente da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-Ba), Kelsor Fernandes, anunciou a aquisição de um terreno de 3.100 metros quadrados para construção de um novo prédio visando a expansão das atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A edificação, localizada na avenida Antonio Carlos Magalhães, já tem projeto arquitetônico pronto e planejamento para início da construção, beneficiando aprendizes e futuros profissionais nas mais diversas áreas do Comércio, cumprindo o objetivo da instituição.



Em clima de "próspero ano novo", Kelsor Fernandes assinou a escritura de um terreno em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, com o mesmo propósito de expansão da rede de atendimento às demandas da juventude trabalhadora.



"Nosso propósito é a expansão para o interior, com novas unidades e maior apoio as já em funcionamento em Itabuna, no Sul do Estado; Juazeiro, no Vale do São Francisco; e Luís Eduardo Magalhães, no Oeste; entre outros municípios das diversas regiões do Estado", afirmou Kelsor Fernandes, pouco antes de encerrar os trabalhos e iniciar o recesso de final de ano.



O presidente da Fecomércio qualificou 2023 como o "ano da virada" por superarem os empresários lojistas os efeitos mais danosos da pandemia, "quando muitos ficaram no meio do caminho e tiveram de fechar".



Ao descortinar de 2024, Kelsor Fernandes antevê um maior crescimento, seguindo o ritmo de faturamento das empresas, voltando à geração de empregos como ponto forte, destacando a efetivação de multidões de comerciários, entre aqueles ora na condição de prestadores de serviço.