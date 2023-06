Federação de Consórcios Públicos intensifica manutenção de rodovias

Prevendo o grande fluxo de passageiros durante a comemoração dos festejos juninos em todo o interior da Bahia, o presidente da Federação de Consórcios Públicos (FECBAHIA), Thiancle Araújo, afirmou ter feito reunião com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) para discutir a revitalização das principais rodovias.

De acordo com ele, aproximadamente um terço das estradas baianas são mantidas pelos consórcios públicos. Essas entidades são responsáveis por garantir a manutenção adequada das vias, incluindo a recuperação de trechos danificados e a realização de intervenções preventivas. A operação irá priorizar a realização de reparos e tapa-buracos ao longo das estradas, visando eliminar os pontos críticos que podem causar acidentes e danificar veículos.

"Tivemos uma reunião com a Seinfra para definir alguns parâmetros para a manutenção das principais vias de acesso no interior da Bahia durante os festejos juninos. Os consórcios públicos já são responsáveis por 1/3 da malha viária do estado e irá intensificar como tapar buraco, roçagem e limpeza de bueiros para que o acesso possa ocorrer com tranquilidade", pontuou.

A parceria na Operação São João fará com que a Seinfra irá contrate empresas terceirizadas via licitação para garantir a oferta do serviço.

"São várias rodovias que terão atenção especial dos consórcios na manutenção das vias. Foi feito um levantamento junto à Seinfra, que contratará empresas para garantir essa intensificação dos serviços em um período que sabemos que aumenta muito o fluxo para o interior.